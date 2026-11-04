Uniper hebt Prognose für bereinigten Nettogewinn 2026 an
Kräftiges Gewinnplus bei Uniper: Nach starken vorläufigen Neunmonatszahlen hebt der Energiekonzern seine Nettogewinnprognose für 2026 an. Der EBITDA-Ausblick bleibt unverändert.
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- Uniper erhöht die Prognose für das Adjusted Net Income 2026 um 50 Mio. Euro auf 550–650 Mio. Euro; zuvor waren 500–600 Mio. Euro erwartet worden.
- Die Prognose für das Adjusted EBITDA 2026 bleibt unverändert bei 1.100–1.300 Mio. Euro.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Uniper ein vorläufiges Adjusted EBITDA von 1.024 Mio. Euro, nach 641 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das Adjusted Net Income lag in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig bei 579 Mio. Euro, gegenüber 268 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft.
- Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 sollen am 10. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Januar - September 2026, bei Uniper ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Uniper lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,27 % im Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,10EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
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