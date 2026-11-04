BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien deutlich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Zuversicht des Managements beruhige zudem hinsichtlich des vierten Quartals. Al-Wakeel bleibt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 26,36EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,50 € , was eine Steigerung von +30,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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