BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien deutlich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Zuversicht des Managements beruhige zudem hinsichtlich des vierten Quartals. Al-Wakeel bleibt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 26,36EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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