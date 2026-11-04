Burger-Boom im Ausland rettet McDonald’s-Bilanz

Die McDonald’s Aktie reagierte auf die Quartalszahlen mit einem Plus von 2,1 Prozent im vorbörslichen Handel, bleibt seit Jahresbeginn mit einem Minus von 14 Prozent aber deutlich hinter dem S&P 500 zurück, der im selben Zeitraum um 11 Prozent zulegte.

Fast-Food-Riese McDonald’s hat im dritten Quartal mehr verdient als im Vorjahr, konnte die Erwartungen der Analysten beim Umsatz jedoch nicht erfüllen. Der Nettogewinn stieg auf 2,49 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,51 US-Dollar pro Aktie, nach 2,28 Milliarden US-Dollar oder 3,18 US-Dollar je Anteil im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte lag der Gewinn pro Aktie bei 3,57 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Umsatz legte um 1,1 Prozent auf 7,16 Milliarden US-Dollar zu, blieb damit aber unter der erwarteten Marke von 7,28 Milliarden US-Dollar. Die weltweiten Erlöse je Filiale kletterten um 1,5 Prozent und übertrafen die Prognose von 1,3 Prozent. In den USA dagegen sanken die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent. Grund war ein schwächerer Kundenandrang, der durch höhere Ausgaben pro Besuch größtenteils ausgeglichen wurde.

Konzernchef Chris Kempczinski sprach von einem weiteren Quartal mit globalem Wachstum, getragen vom starken internationalen Geschäft. In den USA habe sich die Lage zuletzt dank des neuen Fokus auf günstige Angebote etwas aufgehellt.

Der Konzern hatte im Sommer eine globale Strategie mit überarbeiteten Speisekarten, besserem Service und neuen Filialkonzepten gestartet und im September angekündigt, Franchisenehmer mit 8,5 Milliarden US-Dollar bei Investitionen zu unterstützen. Zudem wurde mit Skye Anderson eine neue Chefin für das US-Geschäft berufen. Die Zahl der weltweit geplanten Neueröffnungen senkte McDonald’s um rund 100 auf etwa 2500.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 238,7EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.





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