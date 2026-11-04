DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Safran auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 339 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern könne von regulatorischen Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen profitieren, schrieb Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend kompatible Flugzeugturbinen seien ein wichtiger Wachstumsmarkt für Safran. Daher flössen Forschungsgelder in die technologische Weiterentwicklung der Triebwerke./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 292,9EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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