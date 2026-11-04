DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sein Augenmerk vor allem auf den freien Cashflow richten. Diese für Anleger viel beachtete Kenngröße liege für 2026 auf Kurs. 2027 dürfte der Cashflow zudem beträchtlich ausfallen mit von ihm erwarteten 440 Millionen Euro. Der Konsens erwarte sogar 10 Millionen Euro mehr./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 67,65EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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