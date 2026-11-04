GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,07 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,75
Kursziel alt: 44,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,75
Kursziel alt: 44,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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