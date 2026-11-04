Uniper Boosts 2026 Adjusted Net Income Outlook
Uniper lifted its 2026 net income outlook after a sharp rise in preliminary nine-month profits, while keeping its full-year adjusted EBITDA guidance unchanged.
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- Uniper raised its 2026 Adjusted Net Income outlook by €50 million to €550–650 million, from €500–600 million previously.
- The 2026 Adjusted EBITDA outlook remains unchanged at €1.1–1.3 billion.
- Preliminary nine-month 2026 Adjusted EBITDA was €1.024 billion, compared with €641 million a year earlier.
- Preliminary nine-month 2026 Adjusted Net Income was €579 million, up from €268 million a year earlier.
- The figures and statements are preliminary and unaudited.
- Uniper plans to publish detailed results for the first nine months of 2026 on 10 November 2026.
The next important date, Quarterly Statement January–September 2026, at Uniper is on 10.11.2026.
The price of Uniper at the time of the news was 45,28EUR and was up +2,78 % compared with the previous day.
3 minutes after the article was published, the price was 45,10EUR this corresponds to a minus of -0,39 % since publication.
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