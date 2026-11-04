GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmageschäft sei am Beginn einer neuen Wachstumsphase, schrieb James Quigley am Mittwoch in seinem Resümee zu insgesamt soliden Quartalszahlen. Der Bereich Agrarchemie bleibe vorerst sprunghaft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 53,74EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,00

Kursziel alt: 63,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

