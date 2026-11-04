GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 7,90 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an den Erwerb von rund 20 Prozent an LEG Immobilien an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,50 % und einem Kurs von 7,54EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,00
Kursziel alt: 7,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,00
Kursziel alt: 7,90
Währung: EUR
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