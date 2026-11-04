GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 380 auf 349 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Lkw-Bauers an. Umsatz und operative Marge hätten enttäuscht. Mit Blick auf die Bewertung bleibt sie ihrer Kaufempfehlung allerdings treu./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 23:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 28,32EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.