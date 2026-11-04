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    Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlen

    AKTIEN IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erneuerbare Energien steigen nach US-Wahl deutlich
    • US-Wahl beflügelt Aktien von Nordex und Vestas
    • Nach hohem Zinsdruck erholt sich der Sektor nun
    AKTIEN IM FOKUS - Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Aktien aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien profitieren am Mittwoch von den Zwischenwahlen in den USA. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert.

    Dies hievte die Aktien der Windkraft-Anlagenbauer Nordex und Vestas mit 6,5 respektive 3,6 Prozent ins Plus. Außerdem zogen im SDax die Kurse von SMA Solar um 7,8 Prozent und Energiekontor um drei Prozent an. RWE stand im Dax mit 1,2 Prozent in der Gewinnzone.

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    Unter anderem wegen hoher Zinsen hatte der Sektor zuletzt einen Großteil seiner Frühjahresrally wieder eingebüßt, setzte nun aber zur Erholung an. "Dass die Demokratien bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erlangt haben, sorgt für ein günstigeres politisches Umfeld", schrieb vor diesem Hintergrund ein Börsianer. Insofern seien die Sektorwerte wieder eine Kaufidee. Der Nordex-Kurs zum Beispiel war im Oktober auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Februar angekommen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +13,12 %/+30,53 % bedeutet.





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