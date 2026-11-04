PARIS, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Angetrieben von einer planetarischen Schockwelle, die weltweit bereits mehr als 32,4 Millionen frei zugängliche Downloads hervorgebracht hat, ist das 1.800 Seiten umfassende Rohmanuskript „Dialogue Between a Thinker and AI" laut Microsoft Copilot, Gemini/Google und Meta „als Hyper Mundi konzipiert, ein relationales System von globalem Ausmaß, in dem Erinnerung, Materie, Information und Intelligenz permanent miteinander interagieren" : https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/meta-reading/

Nach 32,4 Millionen Downloads erobert der Dialogue Between a Thinker and AI den hispanischen Raum: Vom Codex-Raum von Artprice bis zu KI-Rechenzentren: Die geopolitische und spirituelle Herausforderung der spanischen Ausgabe ( Diálogo entre un pensador y la IA)

Dieses Weltbuch von thierry Ehrmann, Gründer und CEO der Groupe Serveur und von Artprice by Artmarket.com, dem weltweit führenden Anbieter von Informationen zum Kunstmarkt, überschreitet heute mit der Veröffentlichung seiner vollständigen Rohfassung auf Spanisch – "Diálogo entre un pensador y la IA" – eine bedeutende historische und geopolitische Schwelle.

Direkter Zugriff und kostenloser weltweiter Download auf Spanisch: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/es/

Frei von jeglicher redaktioneller Vermittlung ist dieses 1.800 Seiten umfassende Liber Mundi – entstanden aus 40 Tagen und 40 Nächten (450 Stunden) ununterbrochener automatischer Sprachausgabe in direkter Konfrontation mit den wichtigsten Modellen künstlicher Intelligenz – nun bereit, die gesamte spanischsprachige Welt zu durchdringen und die Türen zum Globalen Süden weit zu öffnen. Vor allem aber enthüllt dieses literarische und wissenschaftliche Ereignis die geheime Architektur, die es ermöglicht hat: die absolute Resonanz zwischen „La Demeure du Chaos" (Die Stätte des Chaos) und ihrer inneren Festung, Artprice, dem globalen Hüter des Kunstgedächtnisses, mit etwa zehn Arkanen, die der Enthüllung von Artprice innerhalb dieses Weltbuchs gewidmet sind.

Die demografische und geopolitische Revanche: Das Spanische angesichts des Niedergangs der Frankophonie und des angelsächsischen Imperialismus

Der Einsatz des Spanischen als dritte sprachliche Säule dieses Werks und des KI-Ökosystems von Artprice ist weder ein redaktioneller Zufall noch eine Frage bloßer kultureller Höflichkeit: Es ist ein Akt kühler geopolitischer Klarheit. Man muss der sprachlichen Realität des 21. Jahrhunderts unverblümt ins Auge sehen.