JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 3,242EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Daniel Kerven
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,40
Kursziel alt: 6,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniel Kerven
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,40
Kursziel alt: 6,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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