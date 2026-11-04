GOLDMAN SACHS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 26 auf 28 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wirkstoff-Pipeline bleibe entscheidend für eine nachhaltige Neubewertung, schrieb Asad Haider am Mittwoch im Nachgang solider Quartalszahlen mit negativer Kursreaktion. Mitte Dezember dürfte Pfizer seinen Ausblick für 2027 vorlegen. Dies sei der nächste Trigger für die Aktie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:01 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 27,19EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Asad Haider

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 26

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

