GOLDMAN SACHS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 26 auf 28 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wirkstoff-Pipeline bleibe entscheidend für eine nachhaltige Neubewertung, schrieb Asad Haider am Mittwoch im Nachgang solider Quartalszahlen mit negativer Kursreaktion. Mitte Dezember dürfte Pfizer seinen Ausblick für 2027 vorlegen. Dies sei der nächste Trigger für die Aktie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:01 / EST
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Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 27,19EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Asad Haider
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 26
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Asad Haider
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
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