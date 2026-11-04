UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- UBS hebt Kursziel für United Internet auf 33,40 Euro
- Telekom-Wettbewerb in Deutschland bessert sich langsam
- United Internet gilt als günstiger Weg zu 1&1 und Ionos
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 31,50 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. United Internet hält der Analyst für die kostengünstigere Möglichkeit, um gemeinsam auf die beiden Töchter 1&1 und Ionos zu setzen. Sein neues Kursziel für United Internet stütze sich auf sein Anfang Oktober höher gestecktes Kursziel für Ionos, ergänzte er./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 25,00 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +32,64 %/+40,68 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 33,40 Euro
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