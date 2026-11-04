UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Diese Zahlen kommen gut an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 25,00 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +32,64 %/+40,68 % bedeutet.