🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFidelity National Information Services AktievorwärtsNachrichten zu Fidelity National Information Services

    52-Wochen-Tief: Fidelity National Information Services stürzt ab

    Spotlight

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fidelity National Information Services bricht um 21,72 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch mit 1,54 % im Plus liegt.

    Spotlight - 52-Wochen-Tief: Fidelity National Information Services stürzt ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Ein neues 52-Wochen-Tief markiert den Kursrutsch bei Fidelity National Information Services. Die Aktie fällt gegen den Branchentrend, während Visa und Mastercard zulegen. Am selben Tag veröffentlicht FIS Quartalszahlen und kündigt einen Wechsel im Finanzressort an: James Kehoe scheidet zum 5. November als Finanzchef aus, Alexandra Brooks übernimmt vorübergehend.

    Fidelity National Information Services aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fidelity National Information Services Verluste von -30,78 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.151,36€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.078,91€
    Basispreis
    3,87
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fidelity National Information Services auf -52,89 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Fidelity National Information Services deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,16 %. Damit gehört Fidelity National Information Services heute zu den auffälligeren Werten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Global Payments und Co.

    Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Global Payments notiert im Plus, mit +0,23 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +1,52 %. Visa (A) legt um +1,62 % zu

    Informationen zur Fidelity National Information Services Aktie

    Fidelity National Information Services (FIS) ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsverkehrs-, Core-Banking- und Kapitalmarkt-Software. Hauptprodukte: Kernbankensysteme, Kartenabwicklung, Zahlungsplattformen, Risikomanagement. Starke Position im Banken- und Händlersegment. Wichtige Konkurrenten: Fiserv, Global Payments, Jack Henry, Temenos. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Integration in Bank-IT und hohe Wechselkosten.

    Es gibt 516 Mio. Fidelity National Information Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,79 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Fidelity National Information Services erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,43 %, über 10 Jahre bei -6,52 %.

    FIS Announces Chief Financial Officer Transition; Names Alexandra Brooks Interim CFO


    FIS (NYSE: FIS), a global leader in financial technology, today announced that James Kehoe will step down as Chief Financial Officer, effective November 5, 2026. Kehoe will serve as a non-executive senior advisor through March 2027 to support an …

    FIS Reports Third Quarter 2026 Results


    FIS (NYSE: FIS), a global leader in financial technology, today reported its third quarter 2026 results. “Client demand remains strong, and we are continuing to invest in what our clients care about most, security and innovation. These investments …

    Fidelity National Information Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,60 %
    1 Monat -6,58 %
    3 Monate -30,78 %
    1 Jahr -49,14 %
    Stand: 04.11.2026, 15:00 Uhr

    Fidelity National Information Services Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fidelity National Information Services Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fidelity National Information Services Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Fidelity National Information Services

    -22,40 %
    -2,59 %
    +8,08 %
    -19,73 %
    -43,36 %
    -35,43 %
    -66,70 %
    -53,99 %
    -16,60 %
    ISIN:US31620M1062WKN:A0H1FP
    Fidelity National Information Services direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spotlight 52-Wochen-Tief: Fidelity National Information Services stürzt ab Fidelity National Information Services bricht um 21,72 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch mit 1,54 % im Plus liegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     