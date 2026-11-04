52-Wochen-Tief: Fidelity National Information Services stürzt ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fidelity National Information Services Verluste von -30,78 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief markiert den Kursrutsch bei Fidelity National Information Services. Die Aktie fällt gegen den Branchentrend, während Visa und Mastercard zulegen. Am selben Tag veröffentlicht FIS Quartalszahlen und kündigt einen Wechsel im Finanzressort an: James Kehoe scheidet zum 5. November als Finanzchef aus, Alexandra Brooks übernimmt vorübergehend.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fidelity National Information Services auf -52,89 %.

Während Fidelity National Information Services deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,16 %. Damit gehört Fidelity National Information Services heute zu den auffälligeren Werten.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Global Payments und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Global Payments notiert im Plus, mit +0,23 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +1,52 %. Visa (A) legt um +1,62 % zu

Informationen zur Fidelity National Information Services Aktie

Fidelity National Information Services (FIS) ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsverkehrs-, Core-Banking- und Kapitalmarkt-Software. Hauptprodukte: Kernbankensysteme, Kartenabwicklung, Zahlungsplattformen, Risikomanagement. Starke Position im Banken- und Händlersegment. Wichtige Konkurrenten: Fiserv, Global Payments, Jack Henry, Temenos. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Integration in Bank-IT und hohe Wechselkosten.

Es gibt 516 Mio. Fidelity National Information Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,79 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Fidelity National Information Services erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,43 %, über 10 Jahre bei -6,52 %.

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Fidelity National Information Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,60 % 1 Monat -6,58 % 3 Monate -30,78 % 1 Jahr -49,14 %

Fidelity National Information Services Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 04.11.2026, 15:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fidelity National Information Services Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fidelity National Information Services Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.