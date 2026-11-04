UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 25,80 auf 26,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Zu 1&1 schrieb der Analyst, dass er das Kursziel vor allem wegen der sich verbessernden Breitbanddynamik angehoben habe./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.