DZ BANK stuft ENI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Eni auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Der Ölkonzern sei ausgezeichnet positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) zu profitieren, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eni habe die Bilanz signifikant gestärkt, das Cashflow-Ziel erneut angehoben und eine Sonderdividende angekündigt./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 25,92EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

