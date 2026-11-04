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    Der nächste KI-Engpass? Diese zwei Konzerne wollen vorsorgen

    Rechenzentren unter Strom

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    Vertiv und Infineon vertiefen ihre Partnerschaft. Dahinter steckt ein wachsender Bedarf, der für beide Konzerne immer wichtiger wird.

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    Rechenzentren unter Strom - Der nächste KI-Engpass? Diese zwei Konzerne wollen vorsorgen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Der Infrastruktur-Spezialist Vertiv baut seine Zusammenarbeit mit Infineon aus. Beide Unternehmen haben eine strategische Vereinbarung über drei Jahre geschlossen. Damit will Vertiv die Versorgung mit wichtigen Halbleiterkomponenten langfristig absichern. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur für Rechenzentren und künstliche Intelligenz.

    An der Börse kam die Nachricht zunächst nicht gut an. Die Vertiv Aktie verlor 8,2 Prozent auf 216,64 US-Dollar (Stand 15:46 Uhr MEZ). Auch Infineon notierte in Deutschland knapp 2 Prozent schwächer bei 51,40 Euro (Stand 15:32 Uhr MEZ).

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    800-Volt-Systeme für den KI-Boom

    Die Vereinbarung umfasst die zuverlässige Lieferung von Halbleitern aus Silizium und Siliziumkarbid. Diese Komponenten kommen in zahlreichen Stromversorgungslösungen von Vertiv zum Einsatz. Dazu gehören auch die neuen 800-Volt-Gleichstromsysteme, die auf die steigenden Energieanforderungen moderner KI-Infrastruktur ausgelegt sind.

    Durch die Zusammenarbeit erhält Vertiv mehr Planungssicherheit bei der Beschaffung. Das soll eine kontinuierliche Produktion und pünktliche Lieferungen gewährleisten, während das Unternehmen seine Kapazitäten ausbaut. Die Infineon-Komponenten werden weltweit gefertigt und fließen in Produkte für Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie industrielle und gewerbliche Anwendungen ein.

     

    Infineon wird wichtiger Technologiepartner

    Vertiv setzt bei der Auswahl auf Infineons technologische Kompetenz und globale Produktionskapazitäten. Das Unternehmen liefert unter anderem Leistungshalbleiter auf Basis von Silizium, Siliziumkarbid und sogenannten IGBT-Technologien. Beide Partner wollen zudem ihre Technologie- und Produktentwicklungen enger aufeinander abstimmen.

    "Die rasante Entwicklung der KI verändert die Stromanforderungen von Rechenzentren grundlegend", erklärte Frieda He, Einkaufschefin von Vertiv. Die Vereinbarung stärke die Fähigkeit, Kunden heute zu beliefern und gleichzeitig die nächste Generation von Stromversorgungslösungen für KI und andere kritische Anwendungen vorzubereiten.

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    Auch Infineon sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt. Durch das breite Produktportfolio und die globalen Fertigungskapazitäten könne der Halbleiterhersteller Vertiv mit den Technologien versorgen, die für die weitere Entwicklung und das Wachstum des Infrastrukturgeschäfts benötigt werden.

    Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahrzehnten zusammen. Mit der neuen Vereinbarung wollen sie diese Partnerschaft vertiefen und sich gemeinsam auf den wachsenden Bedarf an leistungsfähiger digitaler Infrastruktur einstellen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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