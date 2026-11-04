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    AIXTRON rutscht bei hohem Handelsumsatz um 6,24 % ab

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    AIXTRON verliert 6,24 %, während auch die Branchenwerte Applied Materials und KLA Corporation nachgeben.

    Spotlight - AIXTRON rutscht bei hohem Handelsumsatz um 6,24 % ab
    Foto: AIXTRON

    Der Handelsumsatz bei AIXTRON erreicht bereits das 1,5-Fache des gesamten Vortags, zugleich dreht die Aktie nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,61 % deutlich ins Minus. Die Verluste fallen stärker aus als bei den Branchenwerten Applied Materials und KLA Corporation. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht.

    AIXTRON aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -14,66 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +5,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +86,26 % gewonnen.

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    Informationen zur AIXTRON Aktie

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd. € wert.

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    Börsen Update Europa - 04.11. - AT 20 stark +2,63 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 04.11. - AT 20 stark +2,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,69 %, über 10 Jahre bei 21,67 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,98 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,45 %
    1 Monat -18,61 %
    3 Monate -14,66 %
    1 Jahr +104,71 %
    Stand: 04.11.2026, 15:02 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AIXTRON

    -6,39 %
    +5,45 %
    -18,61 %
    -14,66 %
    +104,71 %
    +14,83 %
    +46,09 %
    +604,05 %
    +425,33 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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