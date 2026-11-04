AIXTRON rutscht bei hohem Handelsumsatz um 6,24 % ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -14,66 % hinnehmen.

Der Handelsumsatz bei AIXTRON erreicht bereits das 1,5-Fache des gesamten Vortags, zugleich dreht die Aktie nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,61 % deutlich ins Minus. Die Verluste fallen stärker aus als bei den Branchenwerten Applied Materials und KLA Corporation. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +5,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +86,26 % gewonnen.

Informationen zur AIXTRON Aktie

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd. € wert.

Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. In der Berichtssaison überraschten einige Unternehmen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,69 %, über 10 Jahre bei 21,67 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,98 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,45 % 1 Monat -18,61 % 3 Monate -14,66 % 1 Jahr +104,71 %

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Stand: 04.11.2026, 15:02 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.