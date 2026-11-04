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    Synopsys erweitert Zugang zu fortschrittlichen Chipdesign-Technologien im Rahmen der European Chips Design Platform

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    Synopsys erweitert Zugang zu fortschrittlichen Chipdesign-Technologien im Rahmen der European Chips Design Platform
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Im Rahmen des European Chips Act erhalten Start-ups und Forschungsteams Zugang zu Chipdesign-Lösungen von Synopsys. Damit unterstützt die Plattform Europas strategische Ziele in Bereichen wie KI und High-Performance Computing (HPC).

    Die wichtigsten Fakten

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    • Einfacherer Zugang zu fortschrittlicher EDA-Designsoftware von Synopsys über EuroCDP.
    • Unterstützung für Level 1 und Level 2 des EuroCDP-Programms, von Vorhaben in der Frühphase bis zur Vorproduktion.
    • Breites EDA-Angebot mit vollständigen digitalen Front-End- und Back-End-Flows für fortschrittliche KI- und HPC-SoC-Designs auf modernen Prozesstechnologien sowie Design-Flows für photonische integrierte Schaltungen (PIC) und Analog/Mixed-Signal (AMS).

    BRÜSSEL, 4. November, 2026 /PRNewswire/ -- Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) hat heute auf der Veranstaltung „The Technology Sovereignty Package in Practice" in Brüssel eine Vereinbarung mit dem European Chips Joint Undertaking (Chips JU) bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung stellt Synopsys seine Software für Electronic Design Automation (EDA) Halbleiter-Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die European Chips Design Platform (EuroCDP) zur Verfügung. 

    Synopsys

    Die Vereinbarung mit EuroCDP schafft einen neuen, vereinfachten Einstiegspunkt für fortschrittliche Chipentwicklung. Chipentwickler erhalten direkten Zugang zu führenden Designwerkzeugen von Synopsys. Ergänzend bietet das vollständige EuroCDP-Programm IP, Schulungen, Finanzierung und Unterstützung bei der Prototypenentwicklung. 

    „Europas nächste Generation der Halbleiterinnovation wird von Organisationen unterschiedlicher Größe kommen, nicht nur von etablierten Chipunternehmen. EuroCDP soll Start-ups, KMU und Forschungsteams einen klareren Zugang zu den Ressourcen geben, die sie für die Entwicklung neuer Technologien benötigen. Die Erweiterung der Plattform um Designtechnologien von Synopsys ist ein wichtiger Schritt, um Europas Ökosystem für Chipentwicklung zugänglicher und dynamischer zu machen", sagt Jari Kinaret, Executive Director des Chips Joint Undertaking (Chips JU). 

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