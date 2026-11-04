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    SAP-Modernisierung gewinnt an Dynamik, während KI-Nutzung zunimmt und Migrationsherausforderungen wachsen

    Neue Studie von Precisely und ASUG

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    Unternehmen setzen verstärkt auf Best-of-Breed-Automatisierungsstrategien, um die SAP-Modernisierung voranzutreiben. Die S/4HANA-Migration und die AI Readiness bleiben zentrale Prioritäten.

    BURLINGTON, Massachusetts, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute gemeinsam mit der Americas SAP Users Group (ASUG) eine neue Studie veröffentlicht. Sie zeigt, wie der zunehmende Fokus auf KI und Automatisierung die Strategien von Unternehmen für die SAP-Transformation verändert. Die Ergebnisse sind im vollständigen Bericht „Advancing Automation, AI, and Process Transformation in SAP: 2027 Trends and Challenges" zusammengefasst, der ab sofort verfügbar ist.

    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    Die aktuelle Studie zeigt weitere Fortschritte bei der Modernisierung auf SAP S/4HANA, ein wachsendes Interesse an KI-gestützter Automatisierung und einen Trend hin zu flexibleren Best-of-Breed-Strategien. Gleichzeitig bleiben die Komplexität bestehender Systeme, Integrationsherausforderungen und Anforderungen an die Datenqualität wesentliche Hindernisse. Erstmals untersucht die jährlich durchgeführte Studie auch die zunehmende Bedeutung von KI und KI-Agenten für die SAP-Automatisierung.

    KI hält Einzug in SAP-Workflows, menschliche Kontrolle bleibt jedoch unverzichtbar

    KI wird zunehmend in SAP-bezogenen Arbeitsabläufen eingesetzt. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich dabei jedoch darauf, menschliche Tätigkeiten zu unterstützen, anstatt vollständig autonome Prozesse zu ermöglichen:

    • Microsoft Copilot (60 %) ist die am häufigsten genutzte KI-Schnittstelle im Zusammenhang mit SAP-ERP-Prozessen. Es folgen ChatGPT (27 %) und SAP Joule (26 %).
    • 46 % der Unternehmen setzen KI sowohl bei automatisierten Aufgaben als auch bei Aufgaben mit menschlicher Beteiligung ein. Lediglich 3 % berichten von vollständig automatisierten, KI-gesteuerten Prozessen.
    • Mehr als die Hälfte (51 %) steht bei der KI-gestützten Entwicklung noch am Anfang und prüft erste Einsatzmöglichkeiten. 7 % nutzen sie bereits umfassend, um die Automatisierung zu skalieren.

    „KI bietet erhebliche Chancen, die SAP-Automatisierung zu beschleunigen. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, benötigen Unternehmen jedoch klar definierte Geschäftsprozesse und eine einheitliche, vertrauenswürdige Datengrundlage, unterstützt durch eine starke Governance und menschliche Kontrolle", sagt Ashwin Ramachandran, Senior Vice President, Product Management bei Precisely.

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    PR Newswire (dt.)
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