Nordic bringt Edge-KI auf batteriebetriebene WLAN-Geräte und erreicht mit neuer nRF71-Serie zwanzigmal geringeren Standby-Stromverbrauch

OSLO, Norwegen, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen mit geringem Stromverbrauch, stellt heute die nRF71-Serie vor. Die Systems-on-Chip (SoCs) mit extrem geringem Stromverbrauch vereinen Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (LE), Thread und Edge-KI auf einem einzigen Chip.

WLAN, Bluetooth LE, Thread und geräteinterne KI auf einem einzigen Chip, kompatibel mit bestehender Software und Tools – konzipiert für Milliarden intelligenter Geräte, die jahrelang mit nur einer Batterie laufen

Basis der nRF71-Serie sind das extrem stromsparende Design, die Software und die Tools, die Nordic zu einem vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Bluetooth LE gemacht haben. Damit bietet die nRF71-Serie einen bis zu 20-mal geringeren Stromverbrauch im Standby-Modus als die Wi-Fi-Produkte der aktuellen nRF70-Serie.

Dieses Plus an Energieeffizienz dürfte neue Möglichkeiten für Entwickler batteriebetriebener WLAN-Geräte für Anwendungen wie Smart Home, Wearables und industrielles IoT eröffnen.

„Edge-KI wird Teil jedes vernetzten Geräts sein, aber für batteriebetriebene Geräte war WLAN bisher mit einem Stromverbrauch verbunden, den sie sich nicht leisten konnten", sagte Kjetil Holstad, EVP für WLAN und Energiemanagement bei Nordic Semiconductor.

„Mit der nRF71-Serie beseitigt Nordic diese Hürde. Wir vereinen WLAN und Edge-KI auf derselben Ultra-Low-Power-Plattform und nutzen dabei Tools, auf die Entwickler bereits bei Bluetooth LE vertrauen. So kann sich die nächste Generation intelligenter Produkte mit jedem Netzwerk verbinden, Entscheidungen direkt auf dem Gerät treffen und trotzdem jahrelang mit einer Batterie laufen."

Edge-KI und die gesamte Anwendung auf einem Chip

KI-Inferenz im Edge-Bereich lässt sich nun direkt auf einem einzigen Chip ausführen, ganz ohne externen KI-Prozessor. Dadurch reagieren Geräte schneller, verbrauchen weniger Strom und benötigen weniger Komponenten. Mithilfe der integrierten Axon Neural Processing Unit (NPU) sind Keyword-Spotting, Anomalieerkennung und Bildklassifizierung auf batteriebetriebenen Geräten mit der nRF71-Serie nutzbar. Die NPU führt Machine-Learning-Modelle 10- bis 17-mal schneller aus als der 256-MHz-Arm-Cortex-M33-Prozessor allein. Mit der Neuton-Software von Nordic können Entwickler sehr kleine KI-Modelle aus ihren eigenen Daten erstellen und diese mit der nRF71-Serie ausführen. Diese eignen sich ideal für den alleinigen Einsatz von Edge-KI auf dem Prozessor.