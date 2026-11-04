Dow zieht an - Wahlsieg der Demokraten beflügelt
Aktien New York Ausblick
- Dow legt nach Wahlsieg der Demokraten deutlich zu
- Renditen und Dollar sinken, Schuldenängste schwinden
- Solarwerte steigen, Tesla leidet unter Texas-Risiken
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongresswahlen reagieren. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex 2,1 Prozent höher auf 52.858 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.
Bei der Parlamentswahl haben die Bürger der USA mit der Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump abgerechnet und den Demokraten die volle Kontrolle über die beiden Kammern des Kongresses übertragen. Die Ergebnisse am frühen deutschen Morgen waren so eindeutig, dass auch Trump nichts anderes übrig blieb, als zu gratulieren.
In Reaktion auf die Wahlergebnisse gaben die Renditen an den Anleihenmärkten nach. Zudem fiel der US-Dollar zum Euro. Diese Entwicklungen spiegeln die Erwartung wider, dass die demokratische Mehrheit im Kongress eine weitere Ausweitung der Fiskalpolitik eindämmen wird, was die Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung mindert. Es wird davon ausgegangen, dass Aktien von den niedrigeren Renditen und der Zuversicht profitieren, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust bleibt
"Die Kombination aus einer großen demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.
Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank, schrieb: "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Einzelne Branchen - vor allem Künstliche Intelligenz, Energie und Finanzen - könnten neue Rahmenbedingungen bekommen. So gelten die Demokraten als aufgeschlossen gegenüber Alternativen Energien, während Trump die Anbieter fossiler Rohstoffe bevorzugt. Entsprechend zogen im vorbörslichen Handel Werte aus der Solarindustrie wie First Solar und Enphase Energy deutlich an.
Derweil schauen die Anleger auch nach Texas, wo erstmals seit mehr als 30 Jahren die Demokraten die Gouverneurswahl gewonnen haben. Das birgt nun erhebliche Regulationsrisiken für das Firmenimperium von Elon Musk. Dementsprechend gerieten die Aktien des Elektroautobauers Tesla und des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX stark unter Druck.
Unter den weiteren Einzelwerten steht AMD im Blick. Der Halbleiterhersteller profitiert immer noch stark von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. Im vorbörslichen Handel schwankten dessen Aktien stark und legten zuletzt nur noch leicht zu. Aktuell versuchen Anleger, die Auswirkungen der Wahlen auf die Technologiebranchen abzuschätzen./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 432,2 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 642,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +31,13 %/+53,93 % bedeutet.
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Dividendenstatistik Oktober 2026
@aktienkunda: wegen Ukraine Bonds (bin nicht inverstiert) wäre ich unbesorgt. Die werden zur zur Not von der EU bzw von uns beglichen. Koste es was es wolle.