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    Pentixapharm: Trotz Verzögerung weiter aussichtsreich

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    Die Analysten von BankM haben ihre Einschätzung zur Pentixapharm Holding AG nach der angekündigten Verschiebung des Studienstarts für das zentrale Entwicklungsprogramm PANDA aktualisiert. Nach Einschätzung von BankM-Analyst Dr. Roger Becker ändere die Verzögerung nichts an den grundsätzlichen Perspektiven des Unternehmens, erfordere aber eine Anpassung des Bewertungsmodells. Den fairen Wert erhöht BankM leicht auf 11,51 Euro je Aktie und bestätigt das Rating „Kaufen“.

    Am 19. Oktober 2026 habe Pentixapharm die Verschiebung des erwarteten Einschlusses des ersten Patienten in die Phase-3-Studie PANDA vom zweiten Halbjahr 2026 auf das erste Quartal 2027 gemeldet und zugleich die Ergebnisprognose angepasst. Für 2026 werde nun ein Fehlbetrag von rund 13 Mio. Euro erwartet, nach bislang rund 21,6 Mio. Euro. Rund 3,7 Mio. Euro davon entfielen auf den nicht zahlungswirksamen Wegfall planmäßiger Abschreibungen infolge einer BaFin-Feststellung, rund 3 Mio. Euro auf PANDA-Kosten, die sich in das Jahr 2027 verlagerten. Weitere rund 2 Mio. Euro resultierten laut BankM unter anderem aus geringeren Personal- und Zinsaufwendungen. Die Finanzierungsreichweite bis in das Jahr 2028 hinein bleibe unverändert, so die Analysten.

    In ihrem rNPV-Modell verschieben die Analysten von BankM die bislang für das Geschäftsjahr 2026 unterstellten Upfront- und ersten Meilensteinzahlungen aus einer Lizenzvereinbarung in das Geschäftsjahr 2027. Höhe und Struktur der Zahlungen seien aber unverändert. Auch den US-Markteintritt belässt BankM vorerst bei 2030. Bei sequenzieller Abfolge von Studienabschluss, Dossiererstellung und Prüfung unter einem von den Analysten unterstellten Priority Review sei jedoch auch 2031 möglich. Die empirische Erfolgswahrscheinlichkeit für die Phase 3 belassen die Analysten bei 65,5 Prozent.

    Nach Anpassung der Fundamentalanalyse sowie der Marktparameter ermittelt BankM einen fairen Wert pro Aktie von 11,51 Euro. Damit bestätigen die Analysten ihr Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2026, 15:08 Uhr)

     

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 04.11.2026 fertiggestellt und am 04.11.2026 um 11:10 Uhr erstmals veröffentlicht.

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/Pentixapharm_20261104_KurzanalyseSMCpoweredbyBankM_frei.pdf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 1,835EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Roger Becker
    Kursziel: 11,51 EUR



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