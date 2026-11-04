🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder sieht nach Zwischenwahlen Chance auf Neustart

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Söder gratuliert US-Demokraten zum Wahlsieg
    • Söder sieht Chance auf Neuanfang der Beziehungen
    • Bayern bleibt klar transatlantisch und pro USA
    Söder sieht nach Zwischenwahlen Chance auf Neustart
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den US-Demokraten zu ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen "über den Atlantik" gratuliert. "Das bietet die Chance auf einen Neuanfang der Beziehungen. Statt Konfrontation wollen wir mehr Kooperation", schrieb der CSU-Politiker am Mittwoch in den sozialen Medien.

    Deutschland und Europa seien sehr an einer "freundschaftlicheren Zusammenarbeit" mit den Vereinigten Staaten interessiert, erklärte Söder und betonte: "Bayern ist und bleibt transatlantisch, pro westlich und pro USA. Wir sind alte Freunde und jederzeit bereit, unsere Partnerschaft mit mehr Leben zu füllen."

    Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen in den USA am Dienstag die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus und als auch im Senat erobert. Söder sprach von einem erdrutschartigen Sieg der Partei./jdg/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Söder sieht nach Zwischenwahlen Chance auf Neustart Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den US-Demokraten zu ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen "über den Atlantik" gratuliert. "Das bietet die Chance auf einen Neuanfang der Beziehungen. Statt Konfrontation wollen wir mehr Kooperation", …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     