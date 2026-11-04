Ölpreis im freien Fall! Ex-Goldman-Stratege warnt vor dem nächsten Absturz
Die Kriegsprämie bröckelt
Nach der gewaltigen Ölpreis-Rallye hält Ex-Goldman-Stratege Robin Brooks die Kriegsprämie für überzogen. Seine Bewertung deutet auf erhebliches Abwärtspotenzial hin – und er ist mit seiner Warnung nicht allein.
Der Ölpreis fällt weiter – und nach Einschätzung des früheren Goldman-Sachs-Strategen Robin Brooks könnte der Rückgang noch längst nicht vorbei sein. Am Mittwoch sank die Nordseesorte Brent auf 101,12 US-Dollar je Barrel. Brooks beziffert den aus seiner Sicht angemessenen Preis inzwischen auf 90 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Mittwochsniveau einem weiteren Rückschlag von rund elf Prozent. Seine Warnung: Im Ölpreis steckt noch immer ein erheblicher Aufschlag für die Angst vor einer erneuten Eskalation des Iran-Krieges.
Die Märkte reagieren bereits auf die politische Wende in Washington. Nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses wuchs die Hoffnung, dass Präsident Donald Trump einen Ausweg aus dem Konflikt sucht. Trump erklärte am Dienstag, die USA planten derzeit keine unmittelbaren neuen Angriffe auf den Iran. Katar vermittelt zwischen Washington und Teheran. Eine Einigung ist jedoch nicht in Sicht: Ein iranischer Regierungsvertreter bezeichnete die Positionen beider Länder am Dienstag als weiterhin weit voneinander entfernt.
Brooks sieht gerade in den heftigen Kursbewegungen ein Warnsignal. Noch Ende vergangener Woche lag Brent bei rund 115 US-Dollar, ehe der Preis zum Wochenbeginn zeitweise auf etwa 105 US-Dollar einbrach. Ein solcher Absturz lasse sich nicht allein durch plötzlich veränderte Angebotsdaten erklären, argumentiert Brooks in einer Analyse vom 3. November. Vielmehr werde die zuvor eingepreiste Kriegsprämie reduziert. Sollten Friedensgespräche Fortschritte machen, könnte Brent nach seiner Einschätzung schnell auf 90 US-Dollar fallen.
Allerdings ist die Versorgungslage umstritten. Brooks verweist auf weitgehend normalisierte Tankerbewegungen. Reuters meldet unter Berufung auf den Schiffsdatendienst Vortexa für Oktober dagegen Ölexporte und raffinierte Produkte aus der Golfregion von täglich 17,1 Millionen Barrel – nur etwa drei Viertel des Vorkriegsniveaus. Auch die Versorgung mit Raffinerieprodukten bleibt eingeschränkt. Ein neuer Angriff könnte die Ölpreise daher erneut nach oben treiben.
Selbst der langjährige Öl-Bulle Jeff Currie, früher Rohstoffstratege bei Goldman Sachs, rät nach der massiven Rallye dazu, bei kurzfristigen Ölpositionen Gewinne mitzunehmen. Wie MarketWatch berichtet, bleibt er langfristig bullish für die Energiebranche, bevorzugt aber Unternehmen aus Bohrtechnik, Lagerung und Versorgungsinfrastruktur statt weiterer Wetten auf einen schnellen Ölpreissprung.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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