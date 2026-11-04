Ölpreis im freien Fall! Ex-Goldman-Stratege warnt vor dem nächsten Absturz

Der Ölpreis fällt weiter – und nach Einschätzung des früheren Goldman-Sachs-Strategen Robin Brooks könnte der Rückgang noch längst nicht vorbei sein. Am Mittwoch sank die Nordseesorte Brent auf 101,12 US-Dollar je Barrel. Brooks beziffert den aus seiner Sicht angemessenen Preis inzwischen auf 90 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Mittwochsniveau einem weiteren Rückschlag von rund elf Prozent. Seine Warnung: Im Ölpreis steckt noch immer ein erheblicher Aufschlag für die Angst vor einer erneuten Eskalation des Iran-Krieges.

Die Märkte reagieren bereits auf die politische Wende in Washington. Nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses wuchs die Hoffnung, dass Präsident Donald Trump einen Ausweg aus dem Konflikt sucht. Trump erklärte am Dienstag, die USA planten derzeit keine unmittelbaren neuen Angriffe auf den Iran. Katar vermittelt zwischen Washington und Teheran. Eine Einigung ist jedoch nicht in Sicht: Ein iranischer Regierungsvertreter bezeichnete die Positionen beider Länder am Dienstag als weiterhin weit voneinander entfernt.