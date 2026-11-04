JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,72 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
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