JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung mit am Markt als Käufer agierenden Marktteilnehmern (Buy Side) habe Evonik kaum Neues zu der von BASF angestrebten Übernahme gesagt, schrieb Helena Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Nachgang zu den Quartalszahlen habe es nichts Überraschendes mehr gegeben./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 21,42EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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