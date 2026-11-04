JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung mit am Markt als Käufer agierenden Marktteilnehmern (Buy Side) habe Evonik kaum Neues zu der von BASF angestrebten Übernahme gesagt, schrieb Helena Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im Nachgang zu den Quartalszahlen habe es nichts Überraschendes mehr gegeben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 21,42EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Helena Xu
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
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