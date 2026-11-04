RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der im dritten Jahresviertel erzielte Umsatzliege um knapp zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fastfood-Kette habe dagegen die Markterwartung um 3,3 Prozent übertroffen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 238,8EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



