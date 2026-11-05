Bekommen jetzt SpaceX und Tesla eine fette Quittung fur Musks Wahlkampf?

Laut Reuters gerieten die Aktien seiner beiden wichtigsten Unternehmen unmittelbar unter Druck. Tesla verlor am Mittwoch um die 3 Prozent und SpaceX büßte sogar noch etwas mehr ein. Anleger fürchten, dass Musks Nähe zu Präsident Donald Trump nun zum Geschäftsrisiko wird.

Elon Musk hat sich politisch verzockt! Fast eine halbe Milliarde US-Dollar steckte der reichste Mann der Welt in die Unterstützung republikanischer Kandidaten. Doch ausgerechnet dort, wo sein Wirtschaftsimperium zu Hause ist, erlebte er eine herbe Niederlage. Texas wählte erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten wieder eine demokratische Gouverneurin. Gleichzeitig eroberten die Demokraten beide Kammern des US-Kongresses zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Demokraten nehmen Musks Milliardenimperium ins Visier

Der politische Machtwechsel könnte für Musk unangenehme Konsequenzen haben. Demokratische Abgeordnete hatten bereits angekündigt, staatliche Aufträge, Subventionen und mögliche Interessenkonflikte seiner Unternehmen genauer untersuchen zu wollen.

Auch Musks frühere Rolle beim staatlichen Sparprogramm DOGE sowie der Einsatz von Starlink im Ukraine-Krieg könnten erneut in den Mittelpunkt parlamentarischer Untersuchungen rücken.

Robert Garcia, der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, richtete nach dem Wahlsieg eine unmissverständliche Botschaft an die Republikaner und ihre Verbündeten: "Nehmt euch einen Anwalt!"

Texas wird zum Problem für Musks KI-Träume

Besonders brisant ist der Machtwechsel in Texas. Die neue demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa hatte im Wahlkampf einen vorübergehenden Baustopp für neue Rechenzentren gefordert, bis strengere Umwelt- und Verbraucherschutzregeln gelten.

Für SpaceX könnte das teuer werden. Das Unternehmen will seine KI-Rechenzentrumskapazitäten von zuletzt 1,7 Gigawatt bis Jahresende auf drei Gigawatt und 2027 auf 13 Gigawatt ausbauen. Verzögerungen bei Genehmigungen könnten diese ehrgeizigen Pläne gefährden.

Auch ein geplantes Chip-Joint-Venture von Tesla und SpaceX könnte stärker unter politische Beobachtung geraten. Hinojosa kritisierte zudem mögliche Sonderkonditionen für Musk und stellte klar: "Texas steht nicht zum Verkauf."

Musk reagierte auf die drohenden Einschränkungen mit einer ungewöhnlichen Idee: "Rechenzentren im Weltraum sehen momentan ziemlich verlockend aus."

Tesla und SpaceX: Kaufen, verkaufen oder halten?

Auf beide Unternehmen dürften schwierigere Zeiten zukommen. Neben regulatorischen Risiken könnten auch mögliche Untersuchungen und politische Konflikte die Aktien belasten.

Allerdings bleiben Tesla und SpaceX technologisch bedeutende Unternehmen mit langfristigen Wachstumschancen. Sobald der erste Wahlkampfschock verarbeitet ist, könnten sich ihre Aktien wieder erholen.

Für einen Neueinstieg erscheint das politische Umfeld vorerst zu unsicher. Bestehende Positionen zu halten, statt auszusteigen, könnte dagegen für langfristig orientierte Anleger sinnvoll sein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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