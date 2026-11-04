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    Brasiliens Silica Valley im Wandel – ein neuer Aufbruch in Santa Maria Eterna

    Rockstone News - Homerun Resources

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    Rockstone News - Homerun Resources - Brasiliens Silica Valley im Wandel – ein neuer Aufbruch in Santa Maria Eterna
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

     

    Ein Bild, das Wolke, draußen, Himmel, Landschaft enthält.<br /> <br /> Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

     

    Irgendwo zwischen dem Atlantik und den grünen Hügeln im Süden Bahias, landeinwärts von der Kleinstadt Belmonte, wird der Boden weiß. Nicht das blasse Beige eines gewöhnlichen Strandes, sondern ein helles, fast leuchtendes Weiß, das durch das Grün schimmert, so weit das Auge reicht. Der Ort heißt Santa Maria Eterna. Ein ehemaliger CEO von Sibelco Asia nannte ihn einst „die einzigartigste Silicasand-Lagerstätte der Welt“.

     

    Jahrelang war Jundu der etablierte Betreiber vor Ort, ein Joint Venture der europäischen Industrieriesen Sibelco und Saint-Gobain. Dann, im Jahr 2023, kam ein Neuling aus 10.000 Kilometern Entfernung: Ein kleines Unternehmen aus Vancouver, mit kaum mehr im Gepäck als einer Pacht des Bundesstaates Bahia, einer Handvoll Laborergebnissen und einem Plan, der für seine Größe viel zu groß klang: Diesen Sand in hochwertige Produkte verwandeln, genau dort, wo die Natur ihn abgelagert hat.

     

    3 Jahre später hat sich die Landschaft verändert. Im Juli verkündeten Sibelco und Saint-Gobain nach mehr als 60 gemeinsamen Jahren, dass sie ihr Joint Venture Jundu aufteilen würden. Am 3. November wurde die Aufteilung abgeschlossen: Jundus Betrieb in Belmonte, wo Santa Maria Eterna liegt, gehört nun zu Sibelco.

     

    Unterdessen war Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) nicht untätig. Am 21. Oktober schloss Homerun den Kauf von 442,7 Hektar Land direkt neben seinem geplanten Industriestandort ab. 6 Tage später erhielt das Unternehmen das Preisschild für einen zentralen Teil seines Plans: Eine Kostenschätzung (CAPEX) für die Veredelung seines Sandes zu 99,99% reinem Silica (4N). Und heute begrüßte Homerun einen neuen Direktor, der Santa Maria Eterna bereits gut kennt: Er leitete M&A-Projekte bei Sibelco und saß im Board von Jundu.

     

    Nach Abschluss der Aufteilung teilen sich nun 2 Unternehmen von Gewicht den Distrikt. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Das erste ist eine 150 Jahre alte belgische Gruppe mit 2,2 Mrd. EUR Jahresumsatz, deren Spruce Pine Minen in North Carolina (USA) den hochreinen Quarz liefern, auf den die weltweite Chipindustrie angewiesen ist. Das zweite ist ein kanadisches Junior-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell [XX] Mio. CAD. Klein, aber nicht mit leeren Händen: Es besitzt bereits 3 genehmigte Pachten, eine Abbaugenehmigung, eigenes Industrieland und eine kommerzielle Absichtserklärung mit Jundu, dessen Betrieb in Belmonte Sibelco nun übernommen hat.

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    Rockstone News - Homerun Resources Brasiliens Silica Valley im Wandel – ein neuer Aufbruch in Santa Maria Eterna HomerunResources_04-11-2026_DEPRcom Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc. Irgendwo zwischen dem Atlantik und den grünen Hügeln im Süden Bahias, landeinwärts von der Kleinstadt Belmonte, wird der Boden weiß. Nicht das blasse Beige …
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