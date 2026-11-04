Emperor Metals legt abermals herausragende Goldgehalte vor

Eine seltene Kombination aus beachtlichen Mächtigkeiten, hohen Gehalten und oberflächennaher Lage beschert Emperor Metals (CSE: AUOZ; FSE: 9NH) neuen Rückenwind auf seinem Duquesne-West-Projekt in Quebec. Die jüngsten Bohrergebnisse aus dem laufenden Explorationsprogramm untermauern einmal mehr das Potenzial für einen margenstarken Starter-Tagebau!

Mit Spitzenabschnitten von 24,8 Metern zu 7,0 g/t Gold ab rund 85 Metern Tiefe sowie 8,4 Metern mit 8,7 g/t Gold ab nur 41 Metern Tiefe liefert das Unternehmen genau jene Daten, die den Kapitalaufwand in der Frühphase eines Bergbauprojekts spürbar senken können. Vor dem Hintergrund eines bereits voll finanzierten Anschlussprogramms treibt das Management die Abgrenzung der Lagerstätte zügig voran, um die Datengrundlage für eine anstehende erste wirtschaftliche Bewertung (PEA) zu komplettieren.

Oberflächennahe Bonanza-Gehalte: Die Bohrergebnisse im Detail

Die aktuellen Laboranalysen umfassen sechs Bohrlöcher der Explorationskampagne 2026, von denen gleich fünf hochgradige Vererzungen innerhalb der Tiefengrenzen eines wirtschaftlichen Tagebaus nachwiesen. Die ermittelten Intervalle beziehen sich auf gemessene Bohrkernlängen, während die wahren Mächtigkeiten je nach Raumlage der Strukturen variieren:

Bohrloch DQ26-61: Schnitt ab rund 85 Metern vertikaler Tiefe 24,8 Meter mit durchschnittlich 7,0 g/t Gold. Innerhalb dieser breiten Zone stechen hochgradige Einzelmeter mit 32,4 g/t, 25,1 g/t sowie 17,6 g/t Gold heraus.

Bohrloch DQ26-57: Traf in nur rund 41 Metern vertikaler Tiefe auf 8,4 Meter mit 8,7 g/t Gold, inklusive eines Bonanza-Gehalts von 59,8 g/t Gold über einen Meter.

Bohrloch DQ26-63: Lieferte ab 100 Metern vertikaler Tiefe einen soliden Abschnitt von 18,9 Metern mit 4,0 g/t Gold.

Bohrloch DQ26-59 & DQ26-62: Bestätigten die Kontinuität des Systems mit 8,6 Metern zu 6,1 g/t Gold beziehungsweise 11,4 Metern mit 2,6 g/t Gold im flacheren Untergrund.

KI-Modellierung schärft Tagebauplan und bereitet PEA vor

Das übergeordnete Entwicklungskonzept für Duquesne West sieht einen zweistufigen Ansatz vor: Einen anfänglichen Tagebau (Phase 1), der später durch einen gezielten Untertagebau auf tiefer liegende Erzkörper ergänzt werden könnte. Die aktuellen Flachtreffer stützen insbesondere die Wirtschaftlichkeit der ersten Phase. Durch das gehäufte Auftreten hochgradiger Erzkörper nahe der Oberfläche ließe sich das Abraumverhältnis (Strip Ratio) begrenzen und die Amortisationszeit des eingesetzten Kapitals verkürzen. CEO John Florek führt diese Gehaltshäufungen auf das Zusammenlaufen mehrerer geologischer Strukturen zurück. Um diese Kreuzungspunkte zielsicher zu erfassen, setzt das Unternehmen auf eine KI-gestützte dreidimensionale Strukturmodellierung.

Gleichzeitig prüfen die Geologen anhand der Tiefenfortsetzung unterhalb der bisherigen Modellgrenzen, ob der initiale Tagebau tiefer als ursprünglich geplant ausgelegt werden kann, um zusätzliches Erzvolumen bereits in Phase 1 zu heben. Zur direkten strukturellen Verifizierung plant Emperor Metals, die lediglich null bis fünf Meter mächtige Deckschicht in ausgewählten Kernzonen abzutragen und detaillierte Oberflächenkartierungen durchzuführen.

Die historische und moderne Datendichte auf Duquesne West ist beachtlich: Seit den 1930er-Jahren wurden auf dem Areal mehr als 142.000 Meter gebohrt. Die aktuelle Kampagne steuert 20.479 Meter an Neubohrungen sowie die Neubeprobung von rund 8.000 Metern historischer Bohrkerne bei. Für 55 der insgesamt 66 Bohrlöcher der jüngsten Kampagne liegen mittlerweile die Ergebnisse vor. Mit der vor Kurzem erfolgten Wiederaufnahme der voll finanzierten Bohrungen sammelt Emperor Metals nun die letzten Schlüsseldaten, um die Ressourcengeometrie zu fixieren und Duquesne West in Richtung erster offizieller Wirtschaftlichkeitsstudie zu überführen.

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