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    JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro
    • JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf Overweight
    • Anzeigenumsätze 2026 nun mit drei Prozent Rückgang
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'
    Foto: Matthias Balk - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

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    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+53,66 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 5,40 Euro



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