JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro
- JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf Overweight
- Anzeigenumsätze 2026 nun mit drei Prozent Rückgang
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+53,66 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 5,40 Euro
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Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69786979-dynamisches-user-wachstum-joyn-waechst-weiter-deutlich-zweistellig-007.htm
Ein Übernahmepreis jenseits 5€ ist jetzt kaum noch vorstellbar.
MFE kontrolliert den Laden komplett, nachdem sie für den Laden sehr viel bezahlt haben
Warum sollte MFE den Gewinn bei P7S1 mit den Restaktionären teilen?
viel lukrativer ist es doch, den Gewinn auf die anderen MFE Standorte zu verlagern, die MFE zu 100% kontrolliert
Joyn wird ja 2027 auf die MFE Plattform umgestellt, da kann MFE von P7S1 konzernintern hohe Lizenzgebühren verlangen
das geht perspektivisch auch in anderen Bereichen wie Playout, Werbevermarktung etc.
gerade weil MFE für die Übernahme viel bezahlt hat, hat MFE kein Geld an die Restaktionäre zu verschenken