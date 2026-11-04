JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'

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Diese Zahlen kommen gut an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+53,66 % bedeutet.