DZ BANK stuft AMD auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD nach Quartalszahlen von 590 auf 620 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Es läuft", schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller habe sehr gute Zahlen vorgelegt und noch bessere Prognosen gegeben. Auch gewinne das Unternehmen Marktanteile hinzu./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 438,9EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 413,57 € , was einem Rückgang von -6,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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