Wo an der Wall Street das große Geld verdient wird

Ende September hatten Analysten den Glorreichen Sieben noch ein Plus von 33,6 Prozent zugetraut. Von den fünf Konzernen, die bis Ende Oktober berichteten, übertrafen nur zwei die Erwartungen. In Summe verfehlten sie die Schätzungen um 14,7 Prozent. Im gesamten Index schlugen dagegen 82 Prozent der Firmen die Prognosen.

Die Technologieriesen der sogenannten Magnificent 7 verlieren ihre Rolle als Gewinnlokomotive der Wall Street. Ihr Gewinn wuchs im dritten Quartal laut FactSet nur noch um 22,6 Prozent. Die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 legten um 32,6 Prozent zu. Hält der Trend bis zum Ende der Berichtssaison, wachsen die Giganten erstmals seit Ende 2022 langsamer als der Rest des Marktes.

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Sondereffekte verzerren das Bild

Der Rückstand hat auch buchhalterische Gründe. FactSet rechnet bei Alphabet, Amazon und Meta mit dem Gewinn nach US-Bilanzregeln. Alphabet verbuchte einen Verlust von 8,7 Milliarden US-Dollar auf Aktienbeteiligungen, Meta eine Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar für einen Vergleich. Bei Amazon blähte im Vorjahr ein Buchgewinn von 9,5 Milliarden US-Dollar aus der Beteiligung an Anthropic die Vergleichsbasis auf. Apple hat die Erwartungen inzwischen übertroffen, Nvidia folgt am 17. November.

Breiter Aufschwung, sinkende Bewertungen

Der Gewinn im S&P 500 wächst laut FactSet um 30,2 Prozent. Für das vierte Quartal erwarten Analysten bei den übrigen 493 Firmen ein Plus von 30,8 Prozent, bei den Glorreichen Sieben nur 22,6 Prozent. "Zehn der elf Sektoren des Index werden voraussichtlich positive Ergebnisse verzeichnen", sagt Andrea Conti von Eurizon. Anleger achten nun vor allem darauf, ob sich die Milliarden für künstliche Intelligenz rechnen.

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Seit August tritt der US-Aktienmarkt laut Conti auf der Stelle. Weil die Gewinne schneller steigen als die Kurse, sinken die Bewertungen. Das KGV beträgt 18,7. Das heißt: Anlegerinnen und Anleger zahlen für den US-amerikanischen Leitindex 18,70 US-Dollar für jeden US-Dollar, der als Gewinn herausspringen könnte. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen fünf und zehn Jahre. Moderatere Bewertungen sorgten bei Korrekturen "für mehr Schutz", sagt Conti.

Fazit

Die Gewinnmaschine der Wall Street läuft immer breiter. Wer nur auf die Technologieriesen setzt, verpasst einen Teil des Aufschwungs. Breit gestreute oder gleichgewichtete Indexfonds auf den S&P 500 verteilen das Risiko besser. Die Nvidia-Zahlen am 17. November zeigen, wie schnell die Glorreichen Sieben wieder aufholen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



