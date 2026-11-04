UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Was den Vodafone-Konzern betrifft, stehe er zwar VodafoneThree als auch Vodacom positiv gegenüber, erwarte aber sich abschwächende Trends für Vodafone Deutschland. Zudem sei die Bewertung der Aktie hoch./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1,438EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.