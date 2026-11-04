UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Mit Blick auf Freenet schrieb der Analyst, dass es der Aktie angesichts verhaltener Entwicklungen an kurzfristig positiven Impulsen mangele. Dabei verwies er auf eine Neubewertung des Auftragsbestands im Mobilfunkbereich und schwächer als erwartete Trends bei Waipu TV./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.