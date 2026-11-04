JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Flugzeuge sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rollierende Dreimonatsdurchschnitt des Modells 737 sei unter die Zielvorgaben des Flugzeugbauers gesunken./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: USD
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