JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Flugzeuge sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rollierende Dreimonatsdurchschnitt des Modells 737 sei unter die Zielvorgaben des Flugzeugbauers gesunken./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 $ , was eine Steigerung von +28,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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