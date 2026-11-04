Ein Ölproduzent zeigt Deutschland den Weg aus der Energie-Falle

Eigentlich hätte so ein Vorschlag auch gut aus Deutschland kommen können: Einst gehörte die Bundesrepublik zu den technologischen Vorreitern der Energiewende. Heute kämpft Europas größte Volkswirtschaft mit hohen Energiepreisen und einer anhaltenden Abhängigkeit von Importen und von dem technologischen Vorsprung ist in einigen Bereichen nicht viel geblieben.

Ausgerechnet einer der größten Ölproduzenten der Welt will anderen Ländern zeigen, wie sie sich von fossilen Brennstoffen verabschieden können. Brasilien hat einen internationalen Fahrplan vorgestellt, der die Abhängigkeit von Erdöl, Erdgas und Kohle innerhalb weniger Jahre deutlich verringern soll. Die Regierung will damit Bewegung in die festgefahrene internationale Klimapolitik bringen.

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Der am Dienstag vorgestellte Plan unterscheidet sich von früheren Klimaabkommen. Statt pauschaler Vorgaben sollen Länder zunächst untersuchen, wie stark ihre Volkswirtschaften von fossilen Energien abhängig sind. Dabei geht es sowohl um Energieimporte und -exporte als auch um staatliche Einnahmen, Investitionen und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Anschließend werden unterschiedliche Länderprofile erstellt, aus denen maßgeschneiderte Maßnahmen abgeleitet werden. Bis 2028 stehen Bestandsaufnahme und Vorbereitung im Mittelpunkt. Danach sollen Fortschritte überprüft und zusätzliche Schritte entwickelt werden. Zwischen 2031 und 2033 rückt auch die Begrenzung des fossilen Energieangebots stärker in den Fokus. Bis 2035 sollen entsprechende Maßnahmen breit umgesetzt werden.

Der Ansatz berücksichtigt, dass ein Ölexporteur wie Saudi-Arabien vor anderen Herausforderungen steht als ein Industrieland, das große Mengen Energie importieren muss. Besonders interessant ist dabei, dass der Fahrplan freiwillig bleibt. Er benötigt keine Zustimmung der Vereinten Nationen oder der COP-Mitglieder. Die Länder können selbst entscheiden, ob und wie weit sie Änderungen durchsetzen wollen, ohne Zwang. Verbindliche Ausstiegsfristen, Sanktionen oder gesicherte Finanzierungszusagen fehlen. Das kann ein Vorzug sein, weil kein Druck aufgebaut wird, gleichzeitig aber auch ein Nachteil – aus dem gleichen Grund.

Auch Brasiliens eigene Ölexpansion wirft Fragen auf. Das südamerikanische Land förderte 2025 durchschnittlich 3,77 Millionen Barrel Erdöl täglich, ein neuer Rekord. Und die Regierung treibt den Ausbau der Ölindustrie nur immer weiter voran.

Aus deutscher Sicht zeigt die Initiative, wie weit sich die Schwerpunkte hierzulande verlagert haben. Deutschland gehörte zu den Pionieren der modernen Solarindustrie. Durch staatliche Förderung, technologische Innovationen und den frühen Ausbau erneuerbarer Energien entstand ein bedeutender Zukunftsmarkt. Doch während Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien vorantrieb, wanderte ein erheblicher Teil der industriellen Wertschöpfung nach Asien ab. Insbesondere China baute mit massiven Investitionen, staatlicher Unterstützung und niedrigeren Produktionskosten seine dominierende Stellung aus.

Heute konzentrieren sich laut Internationaler Energieagentur rund 85 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten entlang der solaren Lieferkette auf China. Deutschland installiert weiterhin Solaranlagen, profitiert aber längst nicht mehr im gleichen Umfang von deren Herstellung. Dabei ist die Energiewende keineswegs gescheitert. 2025 stammten nach Angaben der Bundesnetzagentur 58,8 Prozent der ins öffentliche Stromnetz eingespeisten deutschen Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. Doch die Fortschritte bei der Stromerzeugung haben die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bislang nicht beseitigt.

Besonders deutlich zeigt sich das beim Erdgas. Vor dem Ukrainekrieg war Deutschland stark von russischen Lieferungen abhängig. Inzwischen kommen große Mengen Pipelinegas aus Norwegen und über die Niederlande und Belgien. Zugleich hat Deutschland seine LNG-Infrastruktur ausgebaut. 2025 stammten rund 96 Prozent der über deutsche LNG-Terminals importierten Gasmengen aus den USA. Zwar machten diese Lieferungen lediglich gut zehn Prozent der gesamten deutschen Gasimporte aus. Dennoch entsteht dadurch eine neue strategische Abhängigkeit.

Der Krieg im Iran verdeutlicht, wie verwundbar energieimportierende Volkswirtschaften bleiben. Steigende Öl- und Gaspreise belasten europäische Verbraucher und Unternehmen. Die USA dagegen profitieren von ihren eigenen Energieressourcen und können einen Teil der internationalen Preisschocks besser abfedern. Für die deutsche Industrie wird Energie damit zunehmend zur Standortfrage. Besonders Chemieunternehmen, Stahlhersteller und andere energieintensive Branchen benötigen nicht nur klimafreundlichen, sondern vor allem zuverlässig verfügbaren und international wettbewerbsfähigen Strom.

Hier könnte Brasiliens Vorschlag neue Impulse geben. Die Energiewende müsste stärker als wirtschaftliche und geopolitische Strategie verstanden werden, nicht ausschließlich als Instrument zur Senkung von Emissionen. Für Deutschland bedeutet das, den Ausbau erneuerbarer Energien enger mit Stromnetzen, Speichern, industrieller Elektrifizierung und einer wettbewerbsfähigen Technologieproduktion zu verbinden.

Denn der Austausch fossiler Energielieferanten – von Russland hin zu den USA – schafft keine Unabhängigkeit. Und wer künftig bei Solarmodulen, Batterien oder anderen Schlüsseltechnologien vollständig auf Importe angewiesen ist, riskiert neue wirtschaftliche Verwundbarkeiten.

Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb nicht nur darin, Öl und Gas zu ersetzen. Deutschland muss dafür sorgen, dass die nächste Energiewende auch industrielle Wertschöpfung, bezahlbare Energie und langfristige Versorgungssicherheit im eigenen Land ermöglicht. Chancen dafür gibt es genügend, denn in einem Punkt sind wir nach wie vor absolute Weltklasse – bei Innovationen. Sie müssen nur gefördert werden, damit sie nicht nach China oder in die USA abwandern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



