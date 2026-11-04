Plug-in-Hybride sind Autos, die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor mit aufladbarer Batterie besitzen. Der Utility Factor zeigt an, wie gut Plug-in-Hybride zum Erreichen der Klima- und Flottenziele der Hersteller beitragen.

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) mahnt dringend eine Anpassung bei Regeln zu Hybrid-Autos an. "Es ist absolut unverständlich, dass die EU weiter an der für diesen Monat vorgesehenen Verschärfung des sogenannten Utility Factors für Plug-in-Hybride festhält. Damit gefährdet Brüssel allein in Deutschland rund 50.000 Arbeitsplätze, insbesondere auch in der Zulieferindustrie", kritisierte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Das ist das Gegenteil der technologieoffenen und wirtschaftsfreundlichen Politik, die Brüssel versprochen hat."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hybride fahren öfter mit Verbrennungsmotor als angenommen

Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger mit dem Verbrennungsmotor statt elektrisch fahren als angenommen. Deshalb wird der Rechenfaktor zum 29. November verändert, ab 2027 soll das noch breiter greifen. Plug-in-Hybride gleichen dann rechnerisch weniger stark Verbrenner aus, sodass Hersteller mehr E-Autos verkaufen müssen, um das CO2-Ziel für 2030 einzuhalten.

Verschiedene EU-Staaten haben sich dagegen ausgesprochen. Die deutsche Bundesregierung hatte sich im Frühjahr ebenfalls auf diese Position geeinigt. Für eine Änderung müsste die EU-Kommission handeln.

"Wir drohen eine Technologie in Europa zu verlieren, die weltweit nachgefragt wird", warnte Müller. Plug-in-Hybride würden weltweit weiter von großer Bedeutung sein. "Deshalb ist die klare Forderung der Autoindustrie an Brüssel: Stoppt sofort die Verschärfung des Utility Faktors für die Hybride." Brüssel müsse "der Plug-in-Technologie eine Perspektive geben. Wir erwarten entsprechende Unterstützung aus Berlin."

Nachhaltigkeitsorganisation: Emissionen unterschätzt



Die Nachhaltigkeitsorganisation Transport & Environment hatte dagegen vor kurzem die Bundesregierung dazu aufgefordert, an der Korrektur des Nutzfaktors festzuhalten. Sonst würden die tatsächlichen Emissionen weiter unterschätzt. Eine Folge davon sei auch, dass Autofahrer mehr für das Betanken ihrer Plug-in-Hybride zahlen als von Herstellern angegeben.

Die Ausschüsse für Verkehr, Umwelt und Industrie sprachen sich am Nachmittag dafür aus, die Methode zur Berechnung für in der EU hergestellte Plug-in-Hybride bis Ende 2029 nicht zu verändern. Eine unmittelbare Folge hat das noch nicht./wea/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 59,96 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



