UBS stuft Biontech auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Rahmen der Telefonkonferenz seien mehrere wichtige Neuerungen in der Produktpipeline hervorgehoben worden, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er blickt daraufhin zum Beispiel zunehmend positiver auf den Antikörper-Kandidat Pumitamig. Angesichts jüngster Rückschläge im Bereich Melanome und Karzinome strich er zwei Programme aus seinem Modell./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 135

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 $ , was eine Steigerung von +39,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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