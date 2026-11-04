Börsenstart USA - 04.11. - US 30 stark +2,32 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.952,87 PKT und steigt um +2,32 %.

Top-Werte: Amazon +7,60 %, 3M +7,46 %, Microsoft +6,26 %, Apple +5,83 %, Unitedhealth Group -1,75 %

Flop-Werte: Caterpillar -5,39 %, Chevron Corporation -3,20 %, NVIDIA -3,05 %

Der US Tech 100 steht bei 28.622,55 PKT und gewinnt bisher +1,54 %.

Top-Werte: Booking Holdings +10,40 %, Moderna +8,41 %, Amazon +7,60 %, Intuitive Surgical +7,18 %, Autodesk +6,29 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -11,98 %, CoreWeave Registered (A) -8,80 %, Lumentum Holdings -8,69 %, Marvell Technology -6,99 %, Seagate Technology Holdings -6,95 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.692,54 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: Zimmer Biomet Holdings +12,17 %, Stanley Black & Decker +11,74 %, Booking Holdings +10,40 %, Expedia Group +10,25 %, First Solar +9,84 %

Flop-Werte: Fidelity National Information Services -22,98 %, Trimble -19,79 %, Comfort Systems USA -16,25 %, Datadog Registered (A) -11,98 %, Vistra -11,70 %

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