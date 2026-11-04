Börsenstart USA - 04.11. - US 30 stark +2,32 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.952,87 PKT und steigt um +2,32 %.
Top-Werte: Amazon +7,60 %, 3M +7,46 %, Microsoft +6,26 %, Apple +5,83 %, Unitedhealth Group -1,75 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,39 %, Chevron Corporation -3,20 %, NVIDIA -3,05 %
Der US Tech 100 steht bei 28.622,55 PKT und gewinnt bisher +1,54 %.
Top-Werte: Booking Holdings +10,40 %, Moderna +8,41 %, Amazon +7,60 %, Intuitive Surgical +7,18 %, Autodesk +6,29 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -11,98 %, CoreWeave Registered (A) -8,80 %, Lumentum Holdings -8,69 %, Marvell Technology -6,99 %, Seagate Technology Holdings -6,95 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.692,54 PKT und steigt um +1,64 %.
Top-Werte: Zimmer Biomet Holdings +12,17 %, Stanley Black & Decker +11,74 %, Booking Holdings +10,40 %, Expedia Group +10,25 %, First Solar +9,84 %
Flop-Werte: Fidelity National Information Services -22,98 %, Trimble -19,79 %, Comfort Systems USA -16,25 %, Datadog Registered (A) -11,98 %, Vistra -11,70 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.