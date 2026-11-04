Zimmer Biomet Holdings springt um 12,17 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Zimmer Biomet Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,60 %.

Ein neues 52-Wochen-Hoch markiert am Mittwoch die Aktie von Zimmer Biomet Holdings. Der Kurssprung geht mit Zuwächsen bei Stryker, Smith & Nephew und Medtronic einher und fügt sich damit in eine breitere Branchenbewegung ein. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Zimmer Biomet Holdings Aktie damit ein Gewinn von +2,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zimmer Biomet Holdings um +14,73 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +1,64 %. Zimmer Biomet Holdings entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Zimmer Biomet Holdings?

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,22 %. Stryker notiert im Plus, mit +6,05 %. Medtronic notiert im Plus, mit +3,58 %.

Die Aktie von Zimmer Biomet Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,12 %, über 10 Jahre bei 0,39 %.

Zimmer Biomet Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat +12,45 % 3 Monate +4,60 % 1 Jahr +1,68 %

Informationen zur Zimmer Biomet Holdings Aktie

Stand: 04.11.2026, 16:00 Uhr

Zimmer Biomet ist ein führender Medizintechnik-Konzern für orthopädische Implantate und chirurgische Lösungen (v.a. Hüft-, Knie-, Schulterendoprothetik, Trauma, Wirbelsäule, Dental). Starke Marktstellung weltweit, besonders in der Gelenkrekonstruktion. Wichtige Wettbewerber: Stryker, Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Smith & Nephew, Medtronic. USPs: breites Portfolio, starke Marke, OP-Integration und Robotiklösungen.

Es gibt 191 Mio. Zimmer Biomet Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,25 Mrd.EUR € wert.

Zimmer Biomet Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zimmer Biomet Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zimmer Biomet Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.