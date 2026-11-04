DAX, Nextdc & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Newron Pharmaceuticals SpA
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Moderna
|💬
|📰
|🥈
|Endeavour Silver
|💬
|📰
|🥉
|Zalando
|💬
|📰
|Marvell Technology
|💬
|📰
|DroneShield
|💬
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|Deep Sea Minerals
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|205
|💬
|📰
|🥈
|TeamViewer
|114
|💬
|📰
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|60
|💬
|📰
|Almonty Industries
|59
|💬
|📰
|BioNTech
|45
|💬
|📰
|Novo Nordisk
|38
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Nextdc
|+35,20 %
|📰
|🥈
|Kyndryl Holdings Incorporation
|+26,30 %
|💬
|📰
|🥉
|Bruker
|+18,88 %
|💬
|📰
|🟥
|Kempower
|-18,63 %
|📰
|🟥
|Trimble
|-19,94 %
|💬
|📰
|🟥
|Amdocs
|-30,13 %
|💬
|📰
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Moderna
Wochenperformance: +13,29 %
Wochenperformance: +13,29 %
Platz 1
Endeavour Silver
Wochenperformance: -4,43 %
Wochenperformance: -4,43 %
Platz 2
Zalando
Wochenperformance: +0,94 %
Wochenperformance: +0,94 %
Platz 3
Marvell Technology
Wochenperformance: -33,17 %
Wochenperformance: -33,17 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -17,37 %
Wochenperformance: -17,37 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -12,07 %
Wochenperformance: -12,07 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +3,44 %
Wochenperformance: +3,44 %
Platz 7
TeamViewer
Wochenperformance: -29,14 %
Wochenperformance: -29,14 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +6,19 %
Wochenperformance: +6,19 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: -9,10 %
Wochenperformance: -9,10 %
Platz 10
BioNTech
Wochenperformance: +2,00 %
Wochenperformance: +2,00 %
Platz 11
Novo Nordisk
Wochenperformance: +8,38 %
Wochenperformance: +8,38 %
Platz 12
Nextdc
Wochenperformance: +57,36 %
Wochenperformance: +57,36 %
Platz 13
Kyndryl Holdings Incorporation
Wochenperformance: +4,44 %
Wochenperformance: +4,44 %
Platz 14
Bruker
Wochenperformance: -1,70 %
Wochenperformance: -1,70 %
Platz 15
Kempower
Wochenperformance: -20,66 %
Wochenperformance: -20,66 %
Platz 16
Trimble
Wochenperformance: -12,60 %
Wochenperformance: -12,60 %
Platz 17
Amdocs
Wochenperformance: -36,05 %
Wochenperformance: -36,05 %
Platz 18
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