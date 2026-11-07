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    KI soll Krebs heilen: Jetzt kommt Gegenwind aus der Pharmabranche

    Zwischen Hype und Realität

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    Silicon Valley traut künstlicher Intelligenz medizinische Wunder zu. Doch führende Pharma-Manager widersprechen. Die Technologie stößt noch immer an Grenzen.

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    Zwischen Hype und Realität - KI soll Krebs heilen: Jetzt kommt Gegenwind aus der Pharmabranche
    Foto: Vladimir Borovic - Adobe Stock

    Die Erwartungen an künstliche Intelligenz in der Medizin sind gewaltig. Tech-Unternehmen versprechen, dass KI innerhalb weniger Jahre selbst schwere Krankheiten heilen könnte. Doch die Pharmabranche bremst die Euphorie. Führende Manager halten solche Prognosen für überzogen, wie das WSJ berichtet. Die menschliche Biologie sei zu komplex, als dass künstliche Intelligenz sie allein entschlüsseln könnte.

    Pharma-Chefs halten wenig von den großen Versprechen

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    Anthropic-Chef Dario Amodei erklärte im September auf der Plattform X, dass es innerhalb von fünf bis zehn Jahren möglich sein könnte, die meisten menschlichen Krankheiten zu heilen. In der Pharmabranche stößt diese Vorstellung allerdings auf wenig Begeisterung.

    Jeff Leiden, Vorstandschef des Verwaltungsrats von Vertex Pharmaceuticals, bezeichnete entsprechende Versprechen gegenüber dem WSJ als völligen Unsinn. Sein Unternehmen habe rund 50 KI-Firmen damit beauftragt, einen Datenbestand mit 10.000 Wirkstoffverbindungen zu untersuchen. Ein funktionierendes Medikament sei dabei nicht entstanden.

    Auch AstraZeneca-Chef Pascal Soriot mahnt zur Vorsicht. Krankheiten und biologische Prozesse seien äußerst komplex. Zu behaupten, künstliche Intelligenz werde Krebs heilen, gehe deshalb deutlich zu weit.

    Milliarden fließen in die KI-Forschung

    Das bedeutet allerdings nicht, dass die Pharmabranche auf KI verzichtet. Die Technologie hilft bereits dabei, geeignete Angriffspunkte für Medikamente zu identifizieren, Wirkstoffe zu verbessern und passende Patienten für klinische Studien zu finden. Sie dient Forschern zunehmend als eine Art digitaler Co-Pilot.

    Auch die Investitionen steigen. Laut McKinsey flossen 2025 weltweit 8,4 Milliarden US-Dollar an Risikokapital und Private-Equity-Geldern in die KI-gestützte Medikamentenentwicklung. Zwei Jahre zuvor waren es noch rund 4 Milliarden US-Dollar.

    Doch der Durchbruch lässt auf sich warten. Bislang hat kein Medikament, das mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelt wurde, eine Zulassung der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration erhalten. Nur wenige spezialisierte Biotech-Unternehmen haben ihre Wirkstoffkandidaten überhaupt in späte Phasen klinischer Studien gebracht.

    Ein großes Problem bleibt die Sicherheit. Laut McKinsey-Partner Alex Devereson lassen sich rund ein Viertel der Fehlschläge in mittleren und späten Entwicklungsphasen auf Sicherheitsprobleme zurückführen. KI könne bislang nur schwer vorhersagen, welche unerwünschten Wirkungen ein Wirkstoff im Körper auslöst.

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    Pharmaindustrie setzt auf Zusammenarbeit

    Trotz der Zweifel arbeiten zahlreiche Pharmakonzerne mit Technologieunternehmen zusammen. Eli Lilly und Nvidia wollen innerhalb von fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar in die Erforschung von KI-Anwendungen investieren. Auch Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk und Sanofi haben Partnerschaften mit OpenAI oder Anthropic angekündigt.

    Bayer zeigt bereits, welchen praktischen Nutzen die Technologie haben kann. Die Gentherapie-Sparte des Konzerns untersuchte mithilfe von KI innerhalb weniger Tage 100 Millionen Patientendatensätze. Ziel war es, anhand genetischer Merkmale und Krankheitsverläufe fünf geeignete Einsatzgebiete für eine Gen-Editing-Technologie zu finden.

    Bayer-Vorstand Sebastian Guth sieht darin allerdings keinen Beweis dafür, dass KI Krankheiten eigenständig heilen kann. Entscheidend sei vielmehr die Kombination aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Forschung. Die eigentliche Stärke entstehe erst durch das Zusammenspiel beider Seiten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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