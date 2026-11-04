🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Goldie & Frenchie übertreffen 1,5 Milliarden Aufrufe und avancieren zu zwei der weltweit beliebtesten KI-Charaktere

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das von DogPack entwickelte, virale KI-Hunde-Duo wird von der Hollywood-Talentagentur WME vertreten und hat bereits mit Warner Bros., Simon & Schuster und führenden Haustier-Influencern weltweit zusammengearbeitet.

    MONTREAL, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Goldie & Frenchie, das KI-generierte Hunde-Duo des globalen Haustier-Technologieunternehmens DogPack, haben in den sozialen Medien über 1,5 Milliarden Aufrufe erreicht und sich damit zu den weltweit bekanntesten KI-gestützten Unterhaltungsfiguren entwickelt.

    Goldie & Frenchie

    Was als kreatives Experiment zur Förderung der DogPack-App begann, hat sich zu einem schnell wachsenden Unterhaltungsprodukt entwickelt, das weltweit Millionen von Zuschauern anzieht und die Aufmerksamkeit einiger der größten Namen aus den Bereichen Unterhaltung, Verlagswesen und soziale Medien auf sich gezogen hat.

    Das Duo, bestehend aus Goldie, einem liebenswerten und nachdenklichen Golden Retriever, und Frenchie, seinem schlagfertigen und freimütigen französischen Bulldoggen-Co-Moderator, erlangte zunächst Popularität durch seine humorvollen „Pawdcast"-Videos, in denen es die Perspektive eines Hundes auf menschliches Verhalten, Beziehungen und den Alltag bot.

    Ihr Angebot wurde seither um Interviews im Prominentenstil, Kooperationen mit prominenten Haustier-Influencern, emotionale Geschichten und herzerwärmende Beiträge über gerettete Hunde und den Tierschutz erweitert.

    Vom viralen Social-Media-Star zur Hollywood-Repräsentation

    Der außergewöhnliche Aufstieg von Goldie & Frenchie hat die Aufmerksamkeit der Hollywood-Unterhaltungsindustrie auf sich gezogen.

    Das Duo wird von WME (William Morris Endeavor), einer der weltweit führenden Talentagenturen, vertreten, was Möglichkeiten zur Expansion in die Bereiche Fernsehen, Markenunterhaltung, Lizenzierung, Merchandising und andere Medienformate eröffnet.

    Ihr wachsender Einfluss hat auch zu Kooperationen mit großen Unterhaltungs- und Verlagsunternehmen geführt, darunter Warner Bros. und Simon & Schuster.

    In einer bemerkenswerten Zusammenarbeit tat sich Goldie & Frenchie mit Warner Bros. und den Filmemachern von The End of Oak Street zusammen und schuf ein spezielles Interview mit Starbuck, einer Hundefigur aus dem Film. Die Kampagne demonstrierte, wie KI-generierte Unterhaltungspersönlichkeiten an großen Marketinginitiativen von Studios teilnehmen können, wobei Regisseure und Produzenten beginnen, das Potenzial der KI zu erkennen.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Goldie & Frenchie übertreffen 1,5 Milliarden Aufrufe und avancieren zu zwei der weltweit beliebtesten KI-Charaktere Das von DogPack entwickelte, virale KI-Hunde-Duo wird von der Hollywood-Talentagentur WME vertreten und hat bereits mit Warner Bros., Simon & Schuster und führenden Haustier-Influencern weltweit zusammengearbeitet.MONTREAL, 4. November 2026 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     