Goldie & Frenchie übertreffen 1,5 Milliarden Aufrufe und avancieren zu zwei der weltweit beliebtesten KI-Charaktere

MONTREAL, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Goldie & Frenchie, das KI-generierte Hunde-Duo des globalen Haustier-Technologieunternehmens DogPack, haben in den sozialen Medien über 1,5 Milliarden Aufrufe erreicht und sich damit zu den weltweit bekanntesten KI-gestützten Unterhaltungsfiguren entwickelt.

Das von DogPack entwickelte, virale KI-Hunde-Duo wird von der Hollywood-Talentagentur WME vertreten und hat bereits mit Warner Bros., Simon & Schuster und führenden Haustier-Influencern weltweit zusammengearbeitet.

Was als kreatives Experiment zur Förderung der DogPack-App begann, hat sich zu einem schnell wachsenden Unterhaltungsprodukt entwickelt, das weltweit Millionen von Zuschauern anzieht und die Aufmerksamkeit einiger der größten Namen aus den Bereichen Unterhaltung, Verlagswesen und soziale Medien auf sich gezogen hat.

Das Duo, bestehend aus Goldie, einem liebenswerten und nachdenklichen Golden Retriever, und Frenchie, seinem schlagfertigen und freimütigen französischen Bulldoggen-Co-Moderator, erlangte zunächst Popularität durch seine humorvollen „Pawdcast"-Videos, in denen es die Perspektive eines Hundes auf menschliches Verhalten, Beziehungen und den Alltag bot.

Ihr Angebot wurde seither um Interviews im Prominentenstil, Kooperationen mit prominenten Haustier-Influencern, emotionale Geschichten und herzerwärmende Beiträge über gerettete Hunde und den Tierschutz erweitert.

Vom viralen Social-Media-Star zur Hollywood-Repräsentation

Der außergewöhnliche Aufstieg von Goldie & Frenchie hat die Aufmerksamkeit der Hollywood-Unterhaltungsindustrie auf sich gezogen.

Das Duo wird von WME (William Morris Endeavor), einer der weltweit führenden Talentagenturen, vertreten, was Möglichkeiten zur Expansion in die Bereiche Fernsehen, Markenunterhaltung, Lizenzierung, Merchandising und andere Medienformate eröffnet.

Ihr wachsender Einfluss hat auch zu Kooperationen mit großen Unterhaltungs- und Verlagsunternehmen geführt, darunter Warner Bros. und Simon & Schuster.

In einer bemerkenswerten Zusammenarbeit tat sich Goldie & Frenchie mit Warner Bros. und den Filmemachern von The End of Oak Street zusammen und schuf ein spezielles Interview mit Starbuck, einer Hundefigur aus dem Film. Die Kampagne demonstrierte, wie KI-generierte Unterhaltungspersönlichkeiten an großen Marketinginitiativen von Studios teilnehmen können, wobei Regisseure und Produzenten beginnen, das Potenzial der KI zu erkennen.