Excelra als „Leader" in der PEAK Matrix-Bewertung 2026 der Everest Group für IT-Dienstleistungen im Bereich pharmazeutische Forschung und Entwicklung ausgezeichnet

HYDERABAD, Indien, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Excelra, ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten und Informatik im Bereich Life Sciences, wurde in der „PEAK Matrix"-Bewertung 2026 der Everest Group für IT-Dienstleistungen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung als Leader eingestuft. Dabei wurden 34 Dienstleister hinsichtlich ihrer Marktwirkung sowie ihrer Vision und Kompetenz im Rahmen eines umfassenden RFI-Prozesses einschließlich Kundenreferenzen bewertet.

Dank eines wissenschaftlich orientierten Ansatzes in den Bereichen Daten und KI zählt Excelra zu den 9 „Leaders" unter den 34 bewerteten Anbietern

Die Bewertung der Everest Group würdigt Excelras Kombination aus kuratierten Daten, wissenschaftlicher KI und Fachkompetenz. GOSTAR, das Flaggschiffprodukt von Excelra mit 37 Millionen Datenpunkten zur Bioaktivität, ist von Grund auf für den Einsatz von KI und maschinellem Lernen ausgelegt. Die wissenschaftlichen KI-Lösungen von Excelra basieren auf hochwertigen wissenschaftlichen Daten und sind speziell für die Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences konzipiert. Jüngste Fusionen und Übernahmen haben das Angebot an wissenschaftlichen Beratungskräften vor Ort erweitert und die Nähe zu globalen Kunden gestärkt. Das robuste Partner-Ökosystem von Excelra umfasst führende Cloud-Anbieter, Laborinformatik- und Technologieplattformen.

„Pharmazeutische Unternehmen geben Partnern den Vorzug, die fundiertes wissenschaftliches und funktionales Fachwissen mit starken Kompetenzen in den Bereichen Daten, KI und Plattformen verbinden", sagt Durga Ambati, VP bei der Everest Group. „Excelra zeichnet sich durch seine proprietären wissenschaftlichen Datensätze aus, darunter GOSTAR, das SAR-Analysen für die KI-gestützte Wirkstoffforschung unterstützt, sowie durch vertikalisierte wissenschaftliche KI-Lösungen, die sich über multimodale Datenanalyse, wissenschaftliche Wissensgewinnung und regulatorische Informationen erstrecken. Diese Stärken haben Excelra in unserer PEAK Matrix-Bewertung 2026 für IT-Dienstleistungen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung als Leader positioniert."

„Die Wissenschaft steht an erster Stelle", sagt Anandbir Brar, CEO von Excelra. „Das ist eine Überzeugung, bei der wir niemals Kompromisse eingegangen sind, und diese Anerkennung bestätigt diese Überzeugung. In der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung hat wissenschaftliche Tiefe mittlerweile genauso viel Gewicht wie die Größe des Unternehmens. Da KI immer mehr in den Kern der Forschung und Entwicklung rückt, ist es entscheidend, dass Partner sowohl die Wissenschaft als auch die Technologie verstehen. Ich bin unseren Kunden dankbar, dass sie uns ihre wichtigste Arbeit anvertrauen, und stolz auf die Teams, deren Fachwissen dies ermöglicht hat."

Die Bewertung von Excelra durch die Everest Group finden Sie unter https://www.excelra.com/publications/everest-group-peak-matrix-2026/#download-the-report.

Informationen zu Excelra

Die Ingenieure von Excelra schaffen Vertrauen in KI-gesteuerte Forschung und Entwicklung, indem sie KI-fähige Daten und Plattformen, vernetzte Laborinformatik und Multi-Omics-Expertise kombinieren, um die Komplexität der Forschung und Entwicklung in fundierte Entscheidungen umzuwandeln. Wissenschaftlich geleitet. Datengesteuert. Ergebnisorientiert. www.excelra.com.

Informationen zur Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes Forschungsunternehmen, das Führungskräften dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie begleitet Kunden durch die aktuellen Herausforderungen des Marktes und stärkt ihre Strategien, indem sie kontextbezogene Problemlösungen auf ihre individuellen Situationen anwendet. www.everestgrp.com.

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