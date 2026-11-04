UBS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 27 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei gut gewesen und habe zu einem höheren Ausblick geführt, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch der Weg bis 2030 und hin zu nachhaltigem Wachstum über 2030 hinaus bleibe für Investoren unklar./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 26,91EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Yee

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 27

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

