UBS stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 27 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei gut gewesen und habe zu einem höheren Ausblick geführt, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch der Weg bis 2030 und hin zu nachhaltigem Wachstum über 2030 hinaus bleibe für Investoren unklar./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 26,91EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Yee
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 27
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Yee
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 27
Währung: USD
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