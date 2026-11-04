Darum läuft die Heidelberg-Materials-Aktie heute allen davon!

Zwischen Juli und September setzte das Unternehmen 6,41 Milliarden Euro um, 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen stieg um 8 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro und lag ebenfalls über den erwarteten 1,57 Milliarden Euro.

Heidelberg Materials hat am Mittwoch die Erwartungen der Börse übertroffen und damit für kräftige Kursgewinne gesorgt. Die Aktie des Baustoffkonzerns liegt kurz vor Xetra-Schluss am Nachmittag knapp 10 Prozent im Plus bei 172,10 Euro. Für die Anleger ist das eine willkommene Abwechslung: Seit Jahresbeginn zählte das Papier zu den schwächsten Werten im DAX, kaum ein anderer Titel im Leitindex lief 2026 bislang schlechter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rückenwind kam vor allem aus Europa, wie Anthony Codling von RBC Capital Markets betont. In den USA zogen die Zementpreise leicht an, notierte JPMorgan-Analystin Elodie Rall. Für die europäischen Märkte zeigt sich der Konzern mit Blick auf die Zementpreise im kommenden Jahr zuversichtlich.

Am Jahresziel ändert sich nichts: Heidelberg Materials peilt weiterhin ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro an. Zudem legt das Management beim Sparen nach. Die bis Ende 2026 angepeilten 500 Millionen Euro will der Konzern übertreffen, bis 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro hinzukommen.

JPMorgan bleibt bei “Overweight” und einem Kursziel von 225 Euro. Die Analysten erwarten, dass der Markt Zahlen und Ausblick gut aufnimmt, und sehen im erweiterten Sparprogramm einen zusätzlichen Pluspunkt.

Unser Aktien-Experte Markus Weingran freut sich besonders über den heutigen Kurssprung bei Heidelberg Materials. Anfang August hatte er in seiner wO Börsenlounge einen Optionsschein auf Heidelberg Materials empfohlen. Nach einer längeren Durststrecke springt dieser heute fast 70 Prozent in die Höhe und liegt seit der Empfehlung jetzt rund 18 Prozent im Plus.

Auch die DZ Bank hält an ihrer Kaufempfehlung fest und beziffert den fairen Wert auf 203 Euro. Die Konsensschätzungen für 2026 dürften sich nach dem Bericht kaum bewegen, für die Jahre ab 2027 könnte das größere Sparziel aber leicht nach oben wirken. Hinzu komme das staatliche Infrastrukturpaket in Deutschland, von dem der Konzern ab 2027 profitieren sollte. Vorstandschef Dominik von Achten hatte zuletzt erste Anzeichen einer Erholung am heimischen Bau ausgemacht.

Die DZ-Experten sehen Heidelberg dank seiner Preismacht gut gerüstet für das schwierige Umfeld. Die Energiekosten bleiben zwar hoch, langfristige Absicherungen bei Strom und Gas federn sie aber teilweise ab. Neue Impulse erwarten sie am 25. Februar 2027, wenn die vorläufigen Jahreszahlen samt Ausblick auf 2027 anstehen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,78 % und einem Kurs von 172,3EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.





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